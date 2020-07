Robert Rogalski nie żyje. Aktor miał 99 lat

Robert Rogalski - kim był?

Przypomniano, że w ostatnich latach scenicznej aktywności, do współpracy z Teatrem Ochoty zaprosił go Jan Machulski, "powierzając rolę Człowieka w 'Zbrodni i karze' Dostojewskiego, Księdza w 'Sędziach' Wyspiańskiego, Świni w 'Folwarku zwierzęcym' Orwella oraz Czeladnika rzeźnika i Lokatora w 'Przemianie' Franza Kafki.

Kariera filmowa

Zwrócono uwagę, że "artystyczny renesans" Rogalski przeżywał skończywszy 90 lat, "kiedy 'wygrał' odbywający się w ZASP-ie casting prowadzony przez Magdę Szwarcbart do filmu Władysława Pasikowskiego 'Pokłosie'". "Pojawia się w nim w przełomowym momencie, boleśnie uświadamiając postaci granej przez Macieja Stuhra, kim, a raczej jakim człowiekiem naprawdę był jego ojciec. To przejmujący fragment filmu, w którym aktor nie skorzystał z propozycji reżysera zastąpienia go dublerem w mocnej scenie szarpaniny. Był szczęśliwy, że dane mu było zagrać w tym obrazie" - napisano o aktorze.