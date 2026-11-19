Jakim agentem 007 będzie Robert Pattinson? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Doug Peters/PA Wire/PAP/EPA

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Robert Pattinson wcieli się w rolę agenta 007 - poinformowano w poniedziałek na oficjalnych kontach serii w mediach społecznościowych. "James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi tej roli to zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu" - przyznał aktor w oświadczeniu cytowanym przez "Variety".

"Koncepcja 'młodego Bonda' całkowicie upadła"?

Gdy w 2027 roku ruszą zdjęcia do produkcji, której premiera prawdopodobnie odbędzie się w 2028 roku, Pattinson będzie 41-latkiem. W sieci pojawiło się wiele krytycznych głosów - w ocenie niektórych brytyjski aktor jest zbyt kojarzony z innymi rolami, by przekonująco wcielić się w Bonda (m. in. ostatnia rola tytułowego "Batmana"), inni krytykują jego wiek. "Jest też za stary na rolę, która ma stanowić 'reset' serii" - twierdzi jeden z użytkowników, którego cytuje "The Guardian".

"Przez lata słyszeliśmy, że producenci chcą odświeżyć serię, stawiając na młodego Bonda" - komentuje "The Hollywood Reporter". "Pattinson jest nawet o trzy lata starszy od Daniela Craiga w momencie, gdy ten otrzymał rolę, więc koncepcja 'młodego Bonda' całkowicie upadła" - zauważa magazyn.

Ile lat mieli poprzednicy Pattinsona

Jak Brytyjczyk wypada na tle sześciu poprzedników w roli Bonda? W oryginalnych powieściach Iana Fleminga postać 007 jest zazwyczaj przedstawiana jako mężczyzna w wieku od około 35 do 39 lat - przypomina "Entertainment Weekly". Autor nie wskazał daty urodzenia postaci, co utrudnia ustalenie dokładnego wieku.

Robert Pattinson, nowy James Bond Źródło zdjęcia: Amazon MGM Studios/Reuters

Sześciu aktorów, którzy dotychczas wcielili się w postać Jamesa Bonda, miało od 30 do 49 lat, z czego czterech było już po 40. Oznacza to, że Robert Pattinson plasuje się po środku tej stawki.

Najstarszy i najmłodszy Bond

Najstarszym Bondem był Roger Moore - zadebiutował w 1973 roku w wieku 45 lat, a z roli zrezygnował w wieku 57 lat. Wystąpił w siedmiu filmach na przestrzeni 12 lat. W 2008 roku powiedział magazynowi "Entertainment Weekly": - Zdałem sobie sprawę, że jestem już nieco za stary, by wcielać się w rolę wielkiego amanta. W ostatnim filmie miałem 57 lat. Widać było, że zacząłem już nieco marnieć.

Najmłodszym agentem 007 był George Lazenby, który w 1969 roku zadebiutował w wieku 30 lat. Wcielił się w słynnego agenta tylko w jednym filmie i szybko zrezygnował z dalszego udziału twierdząc, jak wskazują media, że był zbyt niedoświadczony i źle odbierany przez prasę.

George Lazenby jako James Bond w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" Źródło zdjęcia: PHOTOSHOT/PAP/EPA

Pierce Brosnan rozpoczynając pracę nad serią był 42-latkiem, a tuż za nim plasuje się Timothy Dalton (41). Daniel Craig miał 38 lat, a Sean Connery, który wcielił się w Bonda w "Doktorze No", "Pozdrowieniach z Rosji" i "Goldfingerze", przygodę z serią rozpoczął jako 32-latek.

"To pierwszy aktor, który wyznaczył standardy dla wszystkich kolejnych filmów, wnosząc do tej roli elegancję i wyrafinowanie" - komentuje "EW". "Bond nie powinien mieć więcej niż 35 lat" - miał mówić Connery, cytowany przez magazyn.

James Bond actors and their filmography over the years!



What's your favourite Bond? pic.twitter.com/FREvitR6R3 — The Cinéprism (@TheCineprism) November 16, 2026 Rozwiń

A kogo sam autor powieści, Ian Fleming, wskazywał jako idealnego odtwórcę roli Bonda? Według "EW" miał to być David Niven. Wcielił się w rolę słynnego agenta, ale jedynie w parodii - filmie "Casino Royale" z 1967 roku. Co ciekawe, miał wówczas 57 lat.

red. AZ