Robert Pattinson jako Drakula w filmie Chloé Zhao? Trwają negocjacje

W stronę pomijanych i nierozumianych

- Zawsze fascynowały mnie wampiry i idea Innego, którą uosabiają. Jestem podekscytowana, mogąc zaproponować zupełnie nową wersję tak uwielbianej postaci - przyznała już jakiś czas temu laureatka Oscara, Chloé Zhao. I to wszystko, co zdradziła sama reżyserka.

Wybiera najlepszych reżyserów

Projekt tego ostatniego to dramat science-fiction, już na etapie postprodukcji, w którym Pattinson zagrał tytułową rolę. Kolejny duże produkcje, w których zobaczymy aktora to druga część "Batmana" i mroczna satyra Adama McKaya "Average Height, Average Build".

Drakula, król wampirów

Wśród całej serii filmów poświęconych postaci Draculi do najgłośniejszych należą dwa: pierwszy to zrealizowany jeszcze w 1931 r. obraz "Drakula", który wykreował znany z popkultury wizerunek wampira arystokraty. Chociaż nie był on wierny książkowemu oryginałowi, postać grana przez Belę Lugosiego na dobre weszła do historii kina.