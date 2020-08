Robert De Niro, Al Pacino i Lady Gaga razem u Ridleya Scotta? To może być najbardziej oczekiwany film roku

O takim zestawie nazwisk marzy każdy reżyser. Amerykańskie media donoszą, że Ridley Scott finalizuje skład obsady do filmu "Gucci", w którym obok Lady Gagi w roli głównej pojawić się mają Al Pacino, Robert De Niro i Jared Leto. Ma to być opowieść o kulisach morderstwa Maurizia Gucciego, wnuka założyciela legendarnego domu mody.

Choć rozmowy trwają, wytwórnia MGM - w której film Ridleya Scotta ma powstać - już pochwaliła się, że nabyła prawa do projektu, o który walczyły także platformy streamingowe. O realizacji obrazu osnutego wokół historii zabójstwa w 1995 roku wnuka słynnego kreatora mody twórca "Łowcy androidów" myślał już 20 lat temu. W tym czasie realizował jednak tak wiele produkcji, że projekt wciąż odsuwał w czasie. Aż do kwietnia bieżącego roku, kiedy to MGM kupiła do niego prawa i postawiła warunek: w obsadzie mają znaleźć się największe nazwiska Hollywood. I właśnie takie negocjują warunki angażu.