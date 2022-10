Zasłynął rolą Hagrida. Podano przyczynę śmierci Robbiego Coltrane'a

czytaj dalej

Ukraińcy bronią swojego kraju i jego suwerenności - powiedział premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla "Budapester Zeitung". Zaznaczył, że z chwilą rosyjskiego ataku "ustępują dawne kłótnie narodowe" między Węgrami i Ukrainą. Orban odniósł się również do kwestii unijnych środków, zapewniając, że jego kraj dąży do współpracy. "Jeśli Komisja Europejska poprosi nas o zrobienie czegoś, co nie jest sprzeczne z węgierskimi interesami, wdrożymy to" - mówił.