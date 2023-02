Rihanna jest w drugiej ciąży. Lawina domysłów po występie na Super Bowl

Rihanna w ciąży

Jak co roku, w przerwie spotkania na boisku wystąpiła wielka muzyczna gwiazda. Tym razem wybór organizatorów padł na Rihannę, dla której był to pierwszy publiczny występ od 2018 roku. Gwiazda ubrana w szeroki czerwony kombinezon zjechała na płytę boiska na opuszczanej z wysokości dachu platformie. Wykonała takie hity, jak "Where Have You Been", "Rude Boy", "Umbrella" i "We Found Love".