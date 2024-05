Nie żyje Richard Tandy. Muzyk Electric Light Orchestra miał 76 lat

Kim był Richard Tandy

Jak przypomina "The New York Times" Richard Tandy urodził się 26 marca 1948 roku w Birmingham w Anglii. Do składu ELO dołączył po ukazaniu się debiutanckiego albumu grupy, w 1972 roku. Początkowo grał na gitarze basowej, ostatecznie został jednak klawiszowcem zespołu i jego kluczowym muzykiem, w dużej mierze odpowiadającym za charakterystyczne brzmienie ELO, będące w tamtym czasie połączeniem elektronicznego, futurystycznego pop, inspirowanego Beatlesami rocka i orkiestrowych aranżacji. Tandy, obok Lynne'a i perkusisty Beva Bevana, pozostał w składzie Electric Light Orchestra aż do jego rozwiązania w 1986 roku. Gdy zespół został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame w 2017 roku Tandy'ego nazwano "multiinstrumentalistą, współorganizatorem i cenionym partnerem muzycznym" Jeffa Lynne'a. Gdy w roku 2020 Lynne postanowił wskrzesić ELO, do składu z dawnych członków dołączył jedynie Tandy.