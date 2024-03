Richard Simmons o diagnozie raka skóry. "Nie płakałem, zacisnąłem zęby"

Popularny amerykański trener fitnessu i celebryta znany z programów telewizyjnych, w których propaguje zdrowy styl życia, 75-letni Richard Simmons opublikował we wtorek w mediach społecznościowych obszerny post, w którym poinformował, że zdiagnozowano u niego raka skóry. "Pod moim prawym okiem był dziwny guz. Miałem tubkę z maścią, którą nałożyłem rano, ale wieczorem guzek wciąż tam był. Nadszedł czas, żeby zadzwonić do mojego dermatologa. (...) Wraca (lekarz - red.) 20 minut później i mówi słowo na 'R'. Masz raka. Zapytałem go, jaki to rodzaj raka, odpowiedział, że rak skóry" - możemy przeczytać na Facebooku celebryty.

W środę trener opublikował kolejny post, w którym opowiedział, że udał się do specjalisty, który miał usunąć komórki nowotworowe z jego twarzy. "Trwało to około 30 minut. 'Nie wyciągnąłem wszystkiego' - usłyszałem. Tym razem nie płakałem, zacisnąłem zęby. 'Wróć za półtorej godziny' - usłyszałem. Cóż, tym razem się udało. Z uśmiechem na twarzy powiedział: zlikwidowaliśmy wszystkie komórki rakowe. Przytuliłem go. (...) Zanim wyszedłem, sprawdził moje ręce, plecy, klatkę piersiową i nogi". ZOBACZ TEŻ: Król Karol: zalałem się łzami, czytając wiadomości od rodaków Simmons napisał również, że jego przypadek "był niczym" w porównaniu do sytuacji innych bliskich mu osób, które zachorowały na raka. "Mój rak był niczym w porównaniu do tych, które dotykały niektórych ludzi, których znałem. Wnuczka mojej koleżanki miała podwójną mastektomię. 'Nie czuję się kobietą' - tak mi kiedyś powiedziała. (...) Straciłem wielu przyjaciół przez raka". Post kończy apelem do fanów o profilaktykę. "Wiem, że niektórzy z was, którzy to czytają, mieli raka lub znali w swoim życiu kogoś, kto miał raka. Obiecajcie mi, że zobaczycie się z lekarzami i przeprowadzicie kompletne badania". ZOBACZ TEŻ: "Płakałam tylko dwa razy". Aktorka podzieliła się diagnozą