Laureat Oscara zatrzymany we Włoszech pod zarzutem przemocy seksualnej

Paul Haggis, kanadyjski reżyser i scenarzysta, laureat Oscara, został w niedzielę zatrzymany w Apulii pod zarzutem przemocy seksualnej. Prokuratura poinformowała, że 69-latek, uczestniczący w festiwalu filmowym, miał dopuścić się przestępstw na tle seksualnym wobec młodej kobiety, którą następnie zostawił w złym stanie na lotnisku w Brindisi. Filmowiec nie przyznaje się do winy.

Zdobywca dwóch Oscarów (za "Miasto gniewu"), kanadyjski reżyser został aresztowany w turystycznym mieście Ostuni, we włoskiej Apulii 19 czerwca. Dane kobiety nie zostały upublicznione, wiadomo tylko, że nie była Włoszką. Po wszystkim Haggis miał zawieźć ją na lotnisko w Brindisi i zostawić tam, choć była w złym stanie fizycznym i psychicznym. Zajęli się nią pracownicy lotniska. Jak opisywali, wydawała się zdezorientowana. Następnie policja zawiozła ją do miejscowego szpitala, gdzie stwierdzono, że padła ofiarą przemocy seksualnej. Kobieta zdecydowała się wnieść zarzuty przeciwko Haggisowi.

Organizatorzy festiwalu: "Solidaryzujemy się z ofiarą"

Paul Haggis przebywał w Ostuni w związku z międzynarodowym festiwalem filmu i muzyki Allora Fest, który rusza 21 czerwca i potrwa do 26 czerwca. Miał poprowadzić tam kilka lekcji dla zdolnych uczniów. Po aresztowaniu organizatorzy wydarzenia natychmiast usunęli jego planowane wystąpienia. W oświadczeniu przekazali, że są "przerażeni" i "zszokowani" oskarżeniami i w pełni solidaryzują się z ofiarą.

Miasto Ostuni we włoskim regionie Apulia

Miasto Ostuni we włoskim regionie Apulia essevu/Shutterstock

Oświadczenie adwokata Haggisa: "Jest całkowicie niewinny"

Filmowiec nie przyznaje się do winy. "Jestem pewien, że wszystkie zarzuty zostaną całkowicie oddalone. Pan Haggis jest całkowicie niewinny i współpracuje ze służbami. Niedługo prawda ujrzy światło dzienne" - przekazał jego adwokat w oświadczeniu.

Włoskie i amerykańskie media przypominają, że to nie pierwszy raz, kiedy Haggis jest oskarżany o przestępstwa seksualne. W 2018 roku w USA publicystka Haleigh Breest oskarżyła go o brutalny gwałt. Podobne zarzuty wysunęły w oddzielnych pozwach trzy inne kobiety. Reżyser nigdy nie przyznał się do zarzutów, a sprawy wciąż są w toku.