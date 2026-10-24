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Kultura i styl

Nagrody dla dziennikarzy TVN24 na festiwalu w Krakowie. Laureatami Katarzyna Lazzeri i Hubert Kijek

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"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Dziennikarka TVN24 Katarzyna Lazzeri otrzymała nagrodę za swój reportaż "Samotność 2.0" na Science & Technology Film Festival 2026 w Krakowie. Jury uznało, że przedstawia "poruszającą opowieść o samotności, potrzebie bliskości i cenie cyfrowej intymności". Nagrodę otrzymał również reporter TVN24 Hubert Kijek.

W sobotę reporterka "Czarno na białym" TVN24 Katarzyna Lazzeri zdobyła nagrodę za najlepszy krótki film dokumentalny na Science & Technology Film Festival 2026 w Krakowie.

Jej reportaż - "Samotność 2.0" - "przygląda się intymnym relacjom ludzi z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, a jego punktem wyjścia jest historia Wiktorii. To poruszająca opowieść o samotności, potrzebie bliskości i cenie cyfrowej intymności" - napisał organizator.

Reportaż "Samotność 2.0" można obejrzeć w TVN24+

Hubert Kijek, reporter TVN24 i autor programu "Kijek w kosmosie", który często tworzy materiały o tej tematyce, otrzymał nagrodę w kategorii "Honorable mention" za film "Habitat i kosmiczne poligony. Gdzie? W kopalni 'Wujek'".

Science & Technology Film Festival to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony nauce, technologii i przyszłości. Impreza trwała od środy do soboty w Krakowskim Parku Technologicznym.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MediaFilmTVN24Krakówkultura
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