Kultura i styl Nagrody dla dziennikarzy TVN24 na festiwalu w Krakowie. Laureatami Katarzyna Lazzeri i Hubert Kijek Filip Czerwiński |

"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę reporterka "Czarno na białym" TVN24 Katarzyna Lazzeri zdobyła nagrodę za najlepszy krótki film dokumentalny na Science & Technology Film Festival 2026 w Krakowie.

Jej reportaż - "Samotność 2.0" - "przygląda się intymnym relacjom ludzi z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, a jego punktem wyjścia jest historia Wiktorii. To poruszająca opowieść o samotności, potrzebie bliskości i cenie cyfrowej intymności" - napisał organizator.

Reportaż "Samotność 2.0" można obejrzeć w TVN24+

Hubert Kijek, reporter TVN24 i autor programu "Kijek w kosmosie", który często tworzy materiały o tej tematyce, otrzymał nagrodę w kategorii "Honorable mention" za film "Habitat i kosmiczne poligony. Gdzie? W kopalni 'Wujek'".

Science & Technology Film Festival to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony nauce, technologii i przyszłości. Impreza trwała od środy do soboty w Krakowskim Parku Technologicznym.