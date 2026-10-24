Nagrody dla dziennikarzy TVN24 na festiwalu w Krakowie. Laureatami Katarzyna Lazzeri i Hubert Kijek
W sobotę reporterka "Czarno na białym" TVN24 Katarzyna Lazzeri zdobyła nagrodę za najlepszy krótki film dokumentalny na Science & Technology Film Festival 2026 w Krakowie.
Jej reportaż - "Samotność 2.0" - "przygląda się intymnym relacjom ludzi z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, a jego punktem wyjścia jest historia Wiktorii. To poruszająca opowieść o samotności, potrzebie bliskości i cenie cyfrowej intymności" - napisał organizator.
Reportaż "Samotność 2.0" można obejrzeć w TVN24+
Hubert Kijek, reporter TVN24 i autor programu "Kijek w kosmosie", który często tworzy materiały o tej tematyce, otrzymał nagrodę w kategorii "Honorable mention" za film "Habitat i kosmiczne poligony. Gdzie? W kopalni 'Wujek'".
Science & Technology Film Festival to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony nauce, technologii i przyszłości. Impreza trwała od środy do soboty w Krakowskim Parku Technologicznym.