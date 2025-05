Reportaż Piotra Jaconia nagrodzony w Cannes

Spotkanie autorskie z Piotrem Jaconiem w Warszawie Źródło: TVN24

Reportaż "Wszystko o moim państwie" Piotra Jaconia otrzymał nagrodę Best Documentary Short Film podczas trwającego do soboty Cannes International Film Week we Francji.

Przez ostatnie dwa tygodnie festiwal zaprezentował 181 filmów z całego świata. Do 31 maja trwa głosowanie na nagrodę publiczności.

"Wszystko o moim państwie" to reportaż o problemach, z jakimi borykają się osoby transpłciowe i niebinarne oraz ich bliscy. To wyjątkowy zapis procesu korekcji oznaczenia płci. Procesu, w którym państwo stawia dwoje najbliższych sobie ludzi po przeciwnych stronach. Procesu, w którym niedoskonałe prawo walczy z duchem empatii i człowieczeństwa. Procesu, który jest kolejną udręką fundowaną przez państwo.

Materiał był nagradzany już wcześniej, m.in. na festiwalu Toronto Film Week 2025, gdzie zdobył dwie prestiżowe nagrody: za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny oraz za najlepszy film LGBTQ+.

Cannes International Film Week to rewolucyjny cyfrowy festiwal filmowy, działający niezależnie, ale równolegle z renomowanym Festiwalem Filmowym w Cannes. Odbywający się podczas szczytowego tygodnia branży filmowej, Cannes International Film Week oferuje filmowcom niezrównaną okazję do zaprezentowania swoich dzieł publiczności w Cannes.