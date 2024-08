Nie żyje Rena Rolska, "wielka gwiazda polskiej estrady"

czytaj dalej

"Prezydent wyznaczył na komisarza do przeprowadzenia wyboru Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nielegalnie powołanego do tego Sądu neosędziego. Bez zgody premiera i jego podpisu, takie wyznaczenie byłoby nieważne (...). Ale premier się zgodził" - czytamy we wpisie, który zamieścił w mediach społecznościowych sędzia Izby Karnej SN Włodzimierz Wróbel. Odniósł się do opublikowanego we wtorek postanowienia prezydenta, które nosi kontrasygnatę premiera. Według Wróbla Donald Tusk, podpisując dokument, umożliwił "niekonstytucyjne działania Prezydenta". W sprawie postanowienia wysłaliśmy pytania do Centrum Informacyjnego Rządu.