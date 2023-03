Dwa rekordy Guinnessa najpopularniejszego artysty na świecie

Kanadyjski wokalista The Weeknd został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najpopularniejszy artysta na świecie. Muzyk ustanowił dwa nowe rekordy po tym, gdy jako pierwszy w historii serwisu Spotify przekroczył w nim barierę 100 milionów słuchaczy miesięcznie.

20 marca kanadyjski wokalista i producent muzyczny Abel Makkonen Tesfaye, znany jako The Weeknd, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak przekazała organizacja zajmująca się notowaniem światowych rekordów, gwiazdor trafił tam ze względu na dwa swoje osiągnięcia w serwisie Spotify: najwyższą odnotowaną kiedykolwiek miesięczną liczbę słuchaczy oraz bycie pierwszym w historii artystą, który przebił barierę 100 milionów słuchaczy w miesiącu.

"Oficjalnie: 27 lutego The Weeknd został pierwszym artystą w historii Spotify, który osiągnął 100 milionów słuchaczy miesięcznie" - przekazał pod koniec lutego Spotify. Według stanu na 21 marca, liczba osób (kont), które w ciągu miesiąca odsłuchały utwory The Weeknd, wynosiła już ponad 111,6 milionów. Drugą w zestawieniu Miley Cyrus 33-latek wyprzedzał o ponad 30 milionów słuchaczy. Swoim osiągnięciem i ustanowieniem dwóch rekordów Guinnessa The Weeknd w poniedziałek pochwalił się w mediach społecznościowych.

Portal CBS News zauważa, że rekordowy wynik Kanadyjczyka napędzony został w dużej mierze przez lutową premierę remiksu utworu "Die For You", w którym pojawiła się Ariana Grande. Nagranie ze studia, które amerykańska piosenkarka udostępniła na TikToku, szybko stało się na tej platformie viralem, a sam utwór został numerem jeden listy przebojów Spotify.

The Weeknd Christian Bertrand / Shutterstock

Rekord Guinnessa The Weeknd

CBS News podkreśla, że nie jest to pierwszy raz, gdy The Weeknd zostaje wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2016 roku wokalista otrzymał już dwa dyplomy wręczane przy okazji wpisu na tę prestiżową listę: za najczęściej odtwarzany album w Spotify oraz za najwięcej tygodni z rzędu spędzonych w czołowej dziesiątce listy Billboard's Hot 100 wśród męskich artystów występujących solowo.

Do 33-latka należy też inny imponujący rekord związany ze Spotify, choć on nie figuruje akurat w Księdze Rekordów Guinnessa. Jego "Blinding Lights" z 2020 roku jest najczęściej odsłuchiwanym utworem na platformie z liczbą odsłuchań zbliżającą się do 3,5 miliarda. W czołówce w tej kategorii jest też utwór "Starboy" z wypuszczonego w 2016 roku albumu o tym samym tytule.

Autor:kgo//mm

Źródło: NBC News, Spotify, guinnessworldrecords.com