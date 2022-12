Red Hot Chili Peppers wystąpią na PGE Narodowym. Zagrają z legendą rocka

Międzynarodowa trasa Red Hot Chilli Peppers ruszy 29 marca 2023 roku. Do 25 maja zespół podróżować będzie po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie , gdzie łącznie wystąpi w 10 miastach. Do Europy muzycy zawitają 18 czerwca i zagrają 13 koncertów, pierwszy w holenderskim mieście Landgraaf.

Red Hot Chili Peppers w Warszawie

Drugi koncert europejskiej trasy koncertowej Red Hot Chili Peppers zagrają natomiast w Warszawie. Na stadionie PGE Narodowym wystąpią 21 czerwca. Jak poinformowali organizatorzy, to nie wszystkie atrakcje tego dnia, ponieważ na koncercie wystąpi również gość specjalny. Będzie nim Iggy Pop. Przedsprzedaż biletów rusza w środę 7 grudnia, a do regularnej sprzedaży bilety na warszawski koncert trafią 9 grudnia.

Po wyjeździe z Polski Red Hot Chili Peppers wystąpią jeszcze w 11 innych europejskich lokalizacjach. W przeciągu 5 kolejnych tygodni odwiedzą: Odense (Dania), Mannheim (Niemcy), Werchter (Belgia), Mediolan (Włochy), Lizbonę (Portugalia), Lyon (Francja), Wiedeń (Austria), Carhaix-Plouguer (Francja), Londyn (Wielka Brytania) oraz Glasgow (Wielka Brytania). W zależności od lokalizacji zespołowi towarzyszyć będą różni goście specjalni: oprócz Iggy'ego Popa również The Strokes, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat oraz King Princess.