"Walczył do samego końca". Nie żyje raper DMX

Nie żyje Earl Simmons, znany jako DMX. Raper, kompozytor i producent filmowy miał 50 lat. Na początku miesiąca trafił do szpitala. Muzyk przez lata leczył się na odwyku. W przeszłości był karany za posiadanie narkotyków.

Agencja Reutera informując o śmierci rapera DMX, właściwie Earla Simmonsa, powołała się na magazyn "People", cytujący oświadczenie rodziny artysty. Portal magazynu poinformował, że zmarł on w szpitalu w White Plains w stanie Nowy Jork.

"Earl był wojownikiem, który walczył do samego końca" - zacytowano oświadczenie rodziny. Napisano, że "jego muzyka zainspirowała niezliczonych fanów na całym świecie" oraz, że "jego dziedzictwo będzie żyło wiecznie". "Doceniamy całą miłość i wsparcie w tym niewiarygodnie trudnym czasie" - napisała rodzina, cytowana przez "People".

Raper trafił do szpitala na początku kwietnia. Portal TMZ podał wtedy, że przeszedł atak serca wywołany przez przedawkowanie narkotyków. Murray Richman, prawnik Simmonsa, nie potwierdził tych informacji. Poinformował za to, że muzyk był podpięty do aparatury podtrzymującej życie, oddycha samodzielnie, ale "aktywność jego mózgu jest niska".