200 wokalistów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". "Ukształtowali historię i zdefiniowali nasze życie"

"Oto wokaliści, którzy ukształtowali historię i zdefiniowali nasze życie" - podkreśla na stronie "Rolling Stone". "We wszystkich przypadkach liczyły się dla nas przede wszystkim oryginalność, wpływ, głębokość katalogu artysty i szerokość jego muzycznej spuścizny" - wymienia kryteria, jakimi kierowano się podczas tworzenia zestawienia. Jak też wyjaśnia, tworząc ranking skupiono się na muzyce rozrywkowej, na liście może więc brakować wokalistów klasycznych, czy przedstawicieli niszowych gatunków. "Miejcie na uwadze, że jest to lista największych wokalistów, a nie lista największych głosów" - dodaje "Rolling Stone". Tak tłumaczy umieszczenie w rankingu takich artystów jak Ozzy Osbourne, który "nie posiada głosu, który zdaniem większości osób mógłby zostać określony mianem dobrego, a jednocześnie jest wielki".

200 najlepszych wokalistów wszech czasów - pierwsza dwudziestka wykonawców

Zestawienie 200 najlepszych wokalistów wszech czasów otwiera, określona przez "Rolling Stone" mianem "daru z niebios", Aretha Franklin. Tuż za nią uplasowała się zdobywczyni ponad 400 nagród, w tym sześciu prestiżowych statuetek Grammy, Whitney Houston. Miejsce trzecie zajął Sam Cooke - wokalista uznawany za ojca soulu, autor utworów, takich jak "Wonderful World", "You Send Me" czy "A Change Is Gonna Come". W pierwszej 10 znaleźli się również kolejno: Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding oraz Al Green.