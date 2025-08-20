Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Kto pojawił się na czerwonym dywanie w Sopocie?

Ramówka TVN - jesień 2025. Spot Źródło: Dział autopromocji TVN Trwa prezentacja jesiennej ramówki TVN. Do Sopotu ściągnęły największe gwiazdy stacji. Kto zjawił się na niebieskiej ściance? Nowości programowe, odmienione formuły znanych tytułów oraz telewizyjne premiery kinowych hitów - to wszystko w nadchodzących miesiącach czeka widzów na antenie TVN. W ubiegłym tygodniu stacja zdradziła, co dokładnie znajdzie się w jej jesiennej ramówce. W środę w Sopocie zorganizowano oficjalną prezentację oferty. Na ściance nie zabrakło największych gwiazd telewizji. Do zdjęć zapozowały m.in. Klaudia El Dursi, Ewa Drzyzga, Dorota Gardias, Dorota Szelągowska, Katarzyna Sokołowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Martyna Wojciechowska czy Dorota Wellman. Nie zabrakło też Magdy Gessler i Michela Morana. W Sopocie pojawili się też Maciej Dowbor, Olivier Janiak, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński.
Sopot. Gwiazdy na inauguracji jesiennej ramówki TVN
Premiera jesiennej ramówki TVN
Wśród obecnych na premierze ramówki znaleźli się też dziennikarze "Faktów". Nie zabrakło też m.in. Agaty Adamek, Artura Molendy, Moniki Olejnik czy Radomira Wita. Pojawił się też zespół "Uwagi!" TVN.
Na wydarzeniu pojawili się też prowadzący "Top Model". Obecne były także ekipy programów "Afryka Express" i "Bez kompleksów" oraz serialu "Detektywi".
Podczas środowego wydarzenia można było zobaczyć również blogerkę Jessicę Mercedes Kirschner oraz aktorki - Julię Chatys, Kasię Gałązkę, Ewę Gawryluk, Martę Wierzbicką, Maję Wolską, czy modelkę Edytę Zając. Pojawili się też m.in. Bartosz Gelner, Michał Mikołajczak, Nikodem Rozbicki oraz Mikołaj Roznerski.
Stacja TVN i portal tvn24.pl są częścią Warner Bros. Discovery.
