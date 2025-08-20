Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Kto pojawił się na czerwonym dywanie w Sopocie?

Ramówka TVN - jesień 2025. Spot Źródło: Dział autopromocji TVN

Nowości programowe, odmienione formuły znanych tytułów oraz telewizyjne premiery kinowych hitów - to wszystko w nadchodzących miesiącach czeka widzów na antenie TVN. W ubiegłym tygodniu stacja zdradziła, co dokładnie znajdzie się w jej jesiennej ramówce. W środę w Sopocie zorganizowano oficjalną prezentację oferty. Na ściance nie zabrakło największych gwiazd telewizji.

Do zdjęć zapozowały m.in. Klaudia El Dursi, Ewa Drzyzga, Dorota Gardias, Dorota Szelągowska, Katarzyna Sokołowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Martyna Wojciechowska czy Dorota Wellman. Nie zabrakło też Magdy Gessler i Michela Morana. W Sopocie pojawili się też Maciej Dowbor, Olivier Janiak, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński.

Sopot. Gwiazdy na inauguracji jesiennej ramówki TVN Dorota Wellman Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Dorota Gardias Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Maciej Dowbor, Sandra Hajduk Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Ewa Drzyzga Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Martyna Wojciechowska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Dorota Szelągowska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Zygmunt Chajzer, Robert Motyka, Tomasz Sianecki Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Monika Olejnik Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Olivier Janiak Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Klaudia el Dursi Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Piotr Jacoń Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Marta Abramczyk Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Ewa Galica Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Agata Adamek Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Michał Danilczuk Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Radomir Wit Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Jessica Mercedes Kirschner Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Marta Wierzbicka Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Krzysztof Miruć Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Marta Gordziewicz Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Radosław Mróz Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Ada Szczepaniak Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Anna Jędrzejowska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Marta Kuligowska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Damian Michałowski Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Przemysław Klima Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Łukasz Jedliński Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Dagmara Kaczmarek-Szałkow Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Żaneta Rosińska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Bartek Jędrzejak Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Jan Pirowski Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Tomasz Iwan Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Julia Cichocka Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Paulina Krupińska-Karpiel Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Krzysztof Skórzyński Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Nikodem Rozbicki Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Maja Wolska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Kasia Gałązka Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Wiktoria Gąsiewska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Julia Chatys Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Bartosz Gelner Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Mikołaj Roznerski Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Agnieszka Witkowska Źródło: PAP/Andrzej Jackowski Klaudia Koscista Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Premiera jesiennej ramówki TVN

Wśród obecnych na premierze ramówki znaleźli się też dziennikarze "Faktów". Nie zabrakło też m.in. Agaty Adamek, Artura Molendy, Moniki Olejnik czy Radomira Wita. Pojawił się też zespół "Uwagi!" TVN.

Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Zespół "Uwagi!": Jakub Dreczka, Daria Górka i Tomasz Patora Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Na wydarzeniu pojawili się też prowadzący "Top Model". Obecne były także ekipy programów "Afryka Express" i "Bez kompleksów" oraz serialu "Detektywi".

Prowadzący "Top Model": Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Uczestnicy programu "Afryka Express": Izu Ugonoh, Katarzyna Niezgoda, Ewa Gawryluk, Michał Mikołajczak, Edyta Zając, Izabella Krzan, Nikodem Rozbicki, Wiktoria Gąsiewska, Monika Hoffman Piszora i Tomasz Iwan Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Ekipa programu "Bez kompleksów": Małgorzata Rozenek-Majdan, Marek Szczyt, Michał Nawrocki Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Aktorzy serialu "Detektywi", od lewej: Roman Łabaj, Paweł Drawicz, Kasia Kowalik, Ania Potaczek, Maciej Dębosz Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Dorota Wellman oraz jurorzy MasterChef Polska Magda Gessler i Michel Moran Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Podczas środowego wydarzenia można było zobaczyć również blogerkę Jessicę Mercedes Kirschner oraz aktorki - Julię Chatys, Kasię Gałązkę, Ewę Gawryluk, Martę Wierzbicką, Maję Wolską, czy modelkę Edytę Zając. Pojawili się też m.in. Bartosz Gelner, Michał Mikołajczak, Nikodem Rozbicki oraz Mikołaj Roznerski.

Stacja TVN i portal tvn24.pl są częścią Warner Bros. Discovery.