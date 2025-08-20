Logo strona główna
Kultura i styl

Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Kto pojawił się na czerwonym dywanie w Sopocie?

Ramówka TVN - jesień 2025. Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan
Ramówka TVN - jesień 2025. Spot
Źródło: Dział autopromocji TVN
Trwa prezentacja jesiennej ramówki TVN. Do Sopotu ściągnęły największe gwiazdy stacji. Kto zjawił się na niebieskiej ściance?

Nowości programowe, odmienione formuły znanych tytułów oraz telewizyjne premiery kinowych hitów - to wszystko w nadchodzących miesiącach czeka widzów na antenie TVN. W ubiegłym tygodniu stacja zdradziła, co dokładnie znajdzie się w jej jesiennej ramówce. W środę w Sopocie zorganizowano oficjalną prezentację oferty. Na ściance nie zabrakło największych gwiazd telewizji.

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN
Dowiedz się więcej:

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

Do zdjęć zapozowały m.in. Klaudia El Dursi, Ewa Drzyzga, Dorota Gardias, Dorota Szelągowska, Katarzyna Sokołowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Martyna Wojciechowska czy Dorota Wellman. Nie zabrakło też Magdy Gessler i Michela Morana. W Sopocie pojawili się też Maciej Dowbor, Olivier Janiak, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński.

Sopot. Gwiazdy na inauguracji jesiennej ramówki TVN
Dorota Wellman
Dorota Wellman
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Dorota Gardias
Dorota Gardias
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Maciej Dowbor, Sandra Hajduk
Maciej Dowbor, Sandra Hajduk
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ewa Drzyzga
Ewa Drzyzga
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Martyna Wojciechowska
Martyna Wojciechowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Dorota Szelągowska
Dorota Szelągowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Zygmunt Chajzer, Robert Motyka, Tomasz Sianecki
Zygmunt Chajzer, Robert Motyka, Tomasz Sianecki
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Monika Olejnik
Monika Olejnik
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Olivier Janiak
Olivier Janiak
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Klaudia el Dursi
Klaudia el Dursi
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Piotr Jacoń
Piotr Jacoń
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Marta Abramczyk
Marta Abramczyk
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ewa Galica
Ewa Galica
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Agata Adamek
Agata Adamek
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Michał Danilczuk
Michał Danilczuk
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Radomir Wit
Radomir Wit
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Jessica Mercedes Kirschner
Jessica Mercedes Kirschner
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Marta Wierzbicka
Marta Wierzbicka
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Krzysztof Miruć
Krzysztof Miruć
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Marta Gordziewicz
Marta Gordziewicz
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Radosław Mróz
Radosław Mróz
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ada Szczepaniak
Ada Szczepaniak
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Anna Jędrzejowska
Anna Jędrzejowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Marta Kuligowska
Marta Kuligowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Damian Michałowski
Damian Michałowski
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Przemysław Klima
Przemysław Klima
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Łukasz Jedliński
Łukasz Jedliński
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Dagmara Kaczmarek-Szałkow
Dagmara Kaczmarek-Szałkow
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Żaneta Rosińska
Żaneta Rosińska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Bartek Jędrzejak
Bartek Jędrzejak
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Jan Pirowski
Jan Pirowski
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Tomasz Iwan
Tomasz Iwan
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Julia Cichocka
Julia Cichocka
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Paulina Krupińska-Karpiel
Paulina Krupińska-Karpiel
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Krzysztof Skórzyński
Krzysztof Skórzyński
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Nikodem Rozbicki
Nikodem Rozbicki
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Maja Wolska
Maja Wolska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Kasia Gałązka
Kasia Gałązka
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Wiktoria Gąsiewska
Wiktoria Gąsiewska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Julia Chatys
Julia Chatys
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Bartosz Gelner
Bartosz Gelner
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Mikołaj Roznerski
Mikołaj Roznerski
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Agnieszka Witkowska
Agnieszka Witkowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Klaudia Koscista
Klaudia Koscista
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Premiera jesiennej ramówki TVN

Wśród obecnych na premierze ramówki znaleźli się też dziennikarze "Faktów". Nie zabrakło też m.in. Agaty Adamek, Artura Molendy, Moniki Olejnik czy Radomira Wita. Pojawił się też zespół "Uwagi!" TVN.

Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan
Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Zespół "Uwagi!": Jakub Dreczka, Daria Górka i Tomasz Patora
Zespół "Uwagi!": Jakub Dreczka, Daria Górka i Tomasz Patora
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Na wydarzeniu pojawili się też prowadzący "Top Model". Obecne były także ekipy programów "Afryka Express" i "Bez kompleksów" oraz serialu "Detektywi".

Prowadzący "Top Model": Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński
Prowadzący "Top Model": Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Uczestnicy programu "Afryka Express": Izu Ugonoh, Katarzyna Niezgoda, Ewa Gawryluk, Michał Mikołajczak, Edyta Zając, Izabella Krzan, Nikodem Rozbicki, Wiktoria Gąsiewska, Monika Hoffman Piszora i Tomasz Iwan
Uczestnicy programu "Afryka Express": Izu Ugonoh, Katarzyna Niezgoda, Ewa Gawryluk, Michał Mikołajczak, Edyta Zając, Izabella Krzan, Nikodem Rozbicki, Wiktoria Gąsiewska, Monika Hoffman Piszora i Tomasz Iwan
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ekipa programu "Bez kompleksów": Małgorzata Rozenek-Majdan, Marek Szczyt, Michał Nawrocki
Ekipa programu "Bez kompleksów": Małgorzata Rozenek-Majdan, Marek Szczyt, Michał Nawrocki
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"
Dowiedz się więcej:

Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"

Aktorzy serialu "Detektywi", od lewej: Roman Łabaj, Paweł Drawicz, Kasia Kowalik, Ania Potaczek, Maciej Dębosz
Aktorzy serialu "Detektywi", od lewej: Roman Łabaj, Paweł Drawicz, Kasia Kowalik, Ania Potaczek, Maciej Dębosz
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Dorota Wellman oraz jurorzy MasterChef Polska Magda Gessler i Michel Moran
Dorota Wellman oraz jurorzy MasterChef Polska Magda Gessler i Michel Moran
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Podczas środowego wydarzenia można było zobaczyć również blogerkę Jessicę Mercedes Kirschner oraz aktorki - Julię Chatys, Kasię Gałązkę, Ewę Gawryluk, Martę Wierzbicką, Maję Wolską, czy modelkę Edytę Zając. Pojawili się też m.in. Bartosz Gelner, Michał Mikołajczak, Nikodem Rozbicki oraz Mikołaj Roznerski.

Stacja TVN i portal tvn24.pl są częścią Warner Bros. Discovery.

Wiceminister obrony: dron mógł być wystrzelony na terenie Polski
Dowiedz się więcej:

Wiceminister obrony: dron mógł być wystrzelony na terenie Polski

Na żywo

Autorka/Autor: jdw//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

TVNTelewizja
