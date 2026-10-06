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Kultura i styl

Ralph Kamiński odwołuje koncerty. "Z całego serca przepraszam"

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Ralph Kaminski
Ralph Kaminski: po projekcie "Bal u Rafała" dobrze jest dać oddech i pokazać się z bliższej strony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KAPiF
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Muzyk poinformował w mediach społecznościowych, że zmuszony jest odwołać wydarzenia zaplanowane na październik. Podał też powód nagłej zmiany swoich planów. "Dbajcie o siebie" - zaapelował.

We wtorek po południu na Instagramie Ralpha Kamińskiego pojawiło się krótkie oświadczenie. Muzyk przekazał, że zmuszony jest odwołać zaplanowane na najbliższe tygodnie wydarzenia.

Poinformował, że stoją za tym względy osobiste. Zaznaczył, że musi skupić się wyłącznie na powrocie do formy i zdrowia. "Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać" - czytamy we wpisie.

Ralph Kamiński o powrocie na scenę

Muzyk przekazał, że planuje wrócić na scenę w listopadzie. "Dbajcie o siebie", dodał na koniec. Pod wpisem pojawiły się komentarze fanów, ale też artystów. "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca drogi R" - napisała Katarzyna Nosowska. Swoje wsparcie wyraziła też aktorka Maja Ostaszewska. "Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - skomentowała.

Artysta nie ukrywał, że walczy z depresją i nerwicą. W najnowszym wpisie nie informuje, z jakimi problemami zdrowotnymi obecnie się zmaga.

W 2026 roku ukazała się najnowsza płyta Ralpha Kamińskiego "Góra". Zaledwie kilka dni temu premierę miał teledysk "Szafa Romana", jeden z utworów z krążka.

Redagowała AZ

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaMuzyka
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