Rage Against the Machine odwołuje trasę po Europie

Sierpniowa i wrześniowa trasa koncertowa amerykańskiego zespołu Rage Against the Machine została odwołana z powodu problemów zdrowotnych 52-letniego wokalisty Zacka de la Rochy. Odwołany został między innymi koncert w Polsce.

"W związku z wytycznymi lekarza (...) sierpniowa i wrześniowa trasa Rage Against the Machine w Wielkiej Brytanii i Europie nie może być kontynuowana. Z ogromnym rozczarowaniem ogłaszamy jej odwołanie" - przekazał zespół w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej.

Jak dodano, ostatnie koncerty w ramach trwającej obecnie amerykańskiej trasy odbędą się 11, 12 i 14 sierpnia w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Następnie de la Rocha powróci do domu na leczenie. Zespół wyjaśnił, że "loty, czas podróży i rygorystyczny harmonogram w Wielkiej Brytanii i Europie są po prostu zbyt dużym ryzykiem". Rage Against the Machine przeprosili wszystkich fanów za zaistniałą sytuację i wyrazili nadzieję, że wkrótce uda im się wrócić do koncertowania.