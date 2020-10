Rafał Księżyk o szalonych czasach transformacji. "To był czas, kiedy główną płaszczyzną porozumienia była muzyka"

Rafał Księżyk w rozmowie z Filipem Łobodzińskim przyznaje, że książka zawiera elementy jego osobistych przeżyć. – Aczkolwiek nie aż tak osobiście, jak mógłbym, bo stwierdziłem, że są rzeczy ciekawsze niż moje ówczesne przeżycia – zastrzegł. – To był czas, kiedy rozpocząłem studia w wielkim mieście i chłonąłem ze wszystkich sił to, co się dookoła działo. Przede wszystkim kwestie związane z muzyką, bo to był czas, kiedy muzyka była główną płaszczyzną porozumienia pomiędzy młodymi ludźmi. Jak w nowym towarzystwie chciało się kogoś wyczuć, to pytało się: "jakie lubisz zespoły?", a jak towarzystwo było bardziej zaawansowane, to było pytanie: "jakie lubisz płyty?" – dodał.