R. Kelly skazany. Zeznania, które pogrążyły muzyka

R. Kelly został uznany za winnego handlu kobietami w celach seksualnych oraz prowadzenia zorganizowanej przestępczości. Wymiar kary ma poznać 4 maja. Muzykowi grozi od 10 lat do dożywocia. Jak pisze BBC News, wielu spośród 11 świadków, którzy zeznawali podczas procesu - część z nich wypowiadała się anonimowo - opisywało swe kontakty seksualne z R. Kellym, gdy sami byli jeszcze niepełnoletni. Miał się domagać, by zwracali się do niego per "daddy" ("tatuś"). Z ich opisów muzyk wyłania się jako osoba dążąca do sprawowania kontroli, gwałtowna i skłonna do przemocy.