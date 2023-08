Reżyser "Przyjaciół" ujawnił, która aktorka "nie była szczególnie zabawna"

czytaj dalej

50-latek zobaczył ukochaną, gdy szła w towarzystwie swojego męża. Poszedł za parą, która weszła do sklepu mięsnego. Tam - jak informuje policja - chwycił leżący na blacie topór do rąbania kości i zaczął grozić mężowi kobiety. Został zatrzymany, był pijany. "Podczas przesłuchania tłumaczył, iż miał do wyrównania porachunki z mężem swojej kochanki" - przekazują mundurowi. Okazuje się, że kilka tygodni wcześniej miał zostać pobity przez 41-latka nogą od stołu. Teraz obaj poniosą konsekwencje.