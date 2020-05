Ile razy na antenie Trójki pojawiła się w ostatnich dniach piosenka Kazika? Odpowiada wicedyrektor

Zastępca dyrektora Trójki Mirosław Rogalski przekonywał w poniedziałek, że głosy oddane w ramach 1998. notowania Listy Przebojów Trójki zostały zmanipulowane. - Było dla nas zaskoczeniem, że skoro utwór Kazika nie był grany przez cały poprzedni tydzień, znalazł się na pierwszym miejscu listy - mówił w trakcie konferencji prasowej. Przyznał, że w ciągu ostatnich dni piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" nie pojawiała się na antenie rozgłośni.

Sprawa dotyczy 1998. notowania Listy Przebojów Trójki. Na pierwszym miejscu tego zestawienia zadebiutowała najnowsza piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Informacja o tym szybko zniknęła jednak ze stron państwowego radia. Przeciwko takim działaniom protestuje wielu artystów. Z rozgłośnią rozstali się dziennikarze związani z nią od lat: Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska.

W poniedziałek po południu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zorganizowała konferencję prasową z udziałem dyrektora i redaktora naczelnego radiowej Trójki Tomasza Kowalczewskiego oraz jego zastępcy Mirosława Rogalskiego. Przekazywała, jak jej zdaniem przebiegało głosowanie i w jaki sposób miano dokonać ręcznej ingerencji w wyniki. Powiedziała, że z danych systemu informatycznego wynika, że piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" nie wygrała ostatniego notowania Listy Przebojów.

Wiceszef Trójki: wyniki Listy Przebojów są pełne sprzeczności

Zastępca dyrektora Trójki Mirosław Rogalski tłumaczył, że słuchacze oddają głosy poprzez specjalną stronę, na której muszą się zalogować, a głosy są zliczane automatycznie. W następnym etapie - mówił - ręcznie eliminowane są te głosy, co do których są wątpliwości (np. gdy widać, że są generowane przez programy komputerowe). Rogalski oświadczył, że tym zajmował się asystent Marka Niedźwieckiego.

Według Rogalskiego, system automatycznie zliczył 1487 głosów na utwór Bartasa Szymoniaka, 1338 – na Deep Purple, 1187 – na The Cure, a 1157 – na piosenkę Kazika. Na tym etapie moderator dokonuje selekcji głosów, szukając tych zgłoszeń, które wydają się oszukane. W przypadku ostatniego notowania ręcznie unieważniono - mówił wiceszef rozgłośni - 577 głosów oddanych na Deep Purple, 448 – na The Cure i 53 - na Kazika.

Rogalski poinformował, że zlecony zostanie audyt List Przebojów na przestrzeni ostatnich lat. Ma być także zorganizowane spotkanie z pracownikami w celu wyjaśnienia wątpliwości. Stworzony ma być także precyzyjny regulamin Listy Przebojów, a słuchacze będą mieli informację o tym, czy ich głos został zaliczony.

"Mechanizm głosowania na Listę nie był idealny, ale wiedział Pan o tym doskonale od wielu miesięcy"

"To nieprawda, że wprowadzono piosenkę spoza listy. Gdyż nigdy nie było żadnej listy, z której piosenki są dodawane do zestawu do głosowania. Ich wybór był autonomiczną decyzją Marka Niedźwieckiego. Piosenka Kazika, jak wiele innych jego wcześniejszych, także się w tym zestawie znalazła. Pilni archiwiści, sercem oddani audycji słuchacze, którzy muszą przeżywać teraz trudne chwile, pewnie potwierdzą, że wiele jego piosenek znajdowało drogę na szczyt" - wyjaśnia Gil.

"Teraz, gdy głosy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, oddawane są one m.in. seryjnie z automatycznie zakładanych kont czy przez jednostkowych nadgorliwców leniwie zakładających konta o podobnych nazwach, oddających głosy o stałych porach, często po kilkadziesiąt w odstępie czasowym co minutę. Czy słuchacze mają prawo do takich prób wpływania na wyniki? Przekonamy się podczas najbliższej audycji w piątek między 19 a 22. Rozumiem, że piosenka, którą Marek Niedźwiecki przesunął w notowaniu 1998. z miejsca pierwszego na szóste będzie miała liczone te dodatkowe ponad 800 głosów, których podejrzany charakter raportował kilka tygodni temu dział informatyczny. Marek w miniony oraz poprzednie piątki decydował, że nie będzie miała" - czytamy w liście Gila.

"Mechanizm głosowania na Listę nie był idealny, ale wiedział Pan o tym doskonale od wielu miesięcy. Osobiście uczestniczył Pan w spotkaniach oraz załączany był do korespondencji z działem IT. Tymi kanałami problem ten podnoszony był jako najważniejszy pośród wielu trapiących Listę. Służę korespondencją wewnętrzną na dowód tego, jak bardzo jako zespół pracujący przy Liście Przebojów walczyliśmy w ostatnim czasie o ograniczenie do niezbędnego minimum czynnika ludzkiego przy weryfikowaniu głosów" - tłumaczył w liście.

Wiceszef Trójki: piosenka Kazika nie pojawiała się na antenie przez ostatnie dni

Przedstawiciele Polskiego Radia zapytani zostali o to, ile razy w ostatnich dniach, po piątkowym notowaniu, na antenie Trójki pojawiła się piosenka Kazika "Twój ból jest mniejszy niż mój". - Przez ostatnie dni nie pojawiała się na antenie - odpowiedział Rogalski.

- Autorzy programów mają pełną swobodę w doborze muzyki. Dlatego było dla nas zaskoczeniem, że skoro nie był grany przez cały poprzedni tydzień, znalazł się na pierwszym miejscu listy - dodał.

