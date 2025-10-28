Nie żyje gwiazda "Hotelu Zacisze"

Prunella Scales Źródło: Don Smith/Radio Times/GettyImages

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Scales zmarła w spokoju w poniedziałek, w swoim domu w Londynie - poinformowali media synowie aktorki, Samuel i Joseph West. "Chociaż demencja zmusiła ją do przejścia na emeryturę po niemal 70-letniej karierze aktorskiej, nadal mieszkała w swoim domu. Dzień przed śmiercią oglądała serial 'Hotel Zacisze'" - podała w oświadczeniu rodzina. Jak informuje BBC, w 2013 roku zdiagnozowano u Scales otępienie naczyniowe.

Prunella Scales nie żyje. Zasłynęła rolą Sybil Fawlty

Prunella Scales zasłynęła rolą żony właściciela podmiejskiego hotelu w brytyjskim serialu komediowym "Hotel Zacisze" (tytuł oryg. "Fawlty Towers"), realizowanym w latach 1975-1979 - w tym roku obchodzono 50-lecie premiery pierwszego odcinka. Grana przez nią charakterystyczna postać Sybil Fawlty, świetnie współgrała z rolą jej męża Basila, którego zagrał John Cleese (znany z grupy Monty Pythona). "Grając Sybil, Scales ugruntowała swoją pozycję królowej brytyjskich sitcomów dzięki bujnej fryzurze, wysokim obcasom, drapieżnemu śmiechowi i dominującej postawie" - napisała redakcja portalu Independent. Aktorka miałą na koncie również role na dużym ekranie, w tym w komedii "Jaś Fasola", gdzie wcieliła się w rolę królowej. Jej mąż, aktor Timothy West, zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Scales pozostawiła po sobie dwóch synów i pasierbicę, a także siedmioro wnucząt i czworo prawnucząt.