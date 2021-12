Program na święta. Co oglądać w Boże Narodzenie w TVN i TVN7? Najciekawsze propozycje

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 8" 20.04 |"Szybcy i wściekli 8" w reżyseri F. Gary'ego Graya, kolejny film z kultowej serii, w pierwsze trzy dni od premiery zarobili 532,5 mln dolarów, ustanawiając tym samym nowy rekord otwarcia wszech czasów. Wcześniej należał on do VII epizodu "Gwiezdnych wojen" (529 mln dolarów). Tym razem do doskonale znanych fanom bohaterów granych m.in. przez Vin Disela i Dwayne'a Johnsona, dołączyła piękna Charlize Theron w roli głównej antagonistki oraz coraz bardziej popularny Scott Eastwood, syn wielkiego Clinta. UIP