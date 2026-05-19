"Profesor. Sprawa Andrzeja Samsona". Książka "przerywa zmowę milczenia"

Samson w "Uwadze" (wideo z lutego 2009 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Andrzej Samson cieszył się uznaniem do 2004 roku jako psycholog i psychoterapeuta rodzinny. Jego publikacje były w polskiej psychologii kanonem wiedzy o rozwoju psychicznym. Samson określany był mianem jednego z pionierów polskiej psychoterapii. W drugiej połowie lat 90. prowadził swój program telewizyjny. Był biegłym sądowym, konsultantem policji oraz współpracował przy realizacji filmów dokumentalnych, również jako konsultant.

W lipcu 2004 roku niedaleko jego warszawskiego mieszkania, w śmietniku, znaleziono setki zdjęć z dziecięcą pornografią. Trop szybko zaprowadził śledczych do psychologa. W jego mieszkaniu znaleziono kolejne zdjęcia i płyty CD. Samson został aresztowany pod zarzutem molestowania seksualnego dzieci. Po procesie przy zamkniętych drzwiach, w kwietniu 2007 roku, warszawski sąd rejonowy skazał Samsona na osiem lat więzienia oraz wydał zakaz wykonywania zawodu psychologa na 10 lat. Kilka miesięcy później sąd II instancji uchylił wyrok, nakazując powtórzenie procesu.

Z czasem do prokuratury zgłosiły się jednak kolejne osoby, które miały być ofiarami Samsona. Powstało nowe oskarżenie, które połączono ze starym. Kolejny proces toczył się także w trybie niejawnym, a psychologowi groziło do 10 lat więzienia. Andrzej Samson zmarł na początku marca 2009 roku. Z powodu jego śmierci sprawa została umorzona.

Edyta Krześniak Źródło zdjęcia: fot. Adam Pluciński / Wydawnictwo Otwarte

Pojawili się ci, którzy "chcą przerwać zmowę milczenia"

Do sprawy po latach wraca Edyta Krześniak, jedyna dziennikarka, która rozmawiała z psychologiem przebywającym jeszcze w areszcie. Rozmawiała również z ofiarami Samsona, z rodzicami dzieci, które skrzywdził. W książce "Profesor. Sprawa Andrzeja Samsona" na nowo wnikliwie przygląda się tej jednej z najgłośniejszych pedofilskich afer w polskiej historii, rozkłada ją na czynniki pierwsze i relacjonuje swoje śledztwo.

"Na zdjęciach byli Kuba, Natalia, Beata, Olaf, Klara, Franek i inne dzieci, którym Samson miał pomóc. To do nich niemal codziennie wraca tamten koszmar. Proces był wielowątkowy i trwał latami. Sprawę chciano zamieść pod dywan. Środowisko psychologów do dziś nie zrobiło rachunku sumienia. Są jednak ludzie, którzy kiedyś nie mogli mówić, a dziś chcą przerwać zmowę milczenia" - czytamy w opisie wydawniczym reportażu Krześniak.

"Wszystko po to, by dotrzeć do prawdy i zrozumieć, jak to możliwe, że guru polskiej psychologii skrzywdził tak wiele dzieci, i dlaczego nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków" - brzmi opis.

Edyta Krześniak to dziennikarka, autorka reportaży interwencyjnych, społecznych oraz śledczych. Przez lata była związana z TVN24, TVN oraz TVP. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Otrzymała między innymi Nagrodę "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej oraz Grand Press. Jest laureatką konkursu "Twarze Ubóstwa" oraz Festiwalu "Człowiek w Zagrożeniu".

Premiera książki "Profesor. Sprawa Andrzeja Samsona" odbędzie się w 20 maja.

Prof. Bogdan de Barbaro o książce Edyty Krześniak Źródło zdjęcia: Wydawnictwo Otwarte