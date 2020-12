Kolejna produkcja discovery+ Originals "Pasja na Krawędzi" tylko na Playerze

Bartosz Ostałowski to jedna z legend polskiej motoryzacji. Znany drifter przez lata tworzył popularnego vloga, w którym testował wyjątkowe samochody i relacjonował najważniejsze imprezy typu moto show. Rozmawiał z gwiazdami, przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarażają swoją pasją. Jego gośćmi byli już m.in. Krzysztof Hołowczyc i Richard Hammond.

- W programie rozmawiam z wyjątkowymi ludźmi, którzy posiadają niecodzienne pasje, zarażają optymizmem, a przede wszystkim są dowodem na to, że pomimo trudności i przeszkód, można osiągnąć sukces i spełniać swoje marzenia. Bardzo ważne dla nas jest to, aby podkreślać, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych - mówi Bartosz Ostałowski, prowadzący program "Pasja na Krawędzi". - Wszystko to odbywa się wewnątrz świetnych samochodów, więc z jednej strony mamy inspirujące rozmowy z gośćmi, a z drugiej - motoryzacyjne emocje, dynamiczne ujęcia i ogrom koni mechanicznych - dodaje.