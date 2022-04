Psycholożka w sądzie o Amber Heard: ma zaburzenie histrioniczne i osobowość typu borderline

Psycholożka zatrudniona przez zespół Johnny'ego Deppa mówiła w sądzie, że Amber Heard ma histrioniczne zaburzenie osobowości oraz osobowość typu borderline. Doktor Shannon Curry miała dwie okazje do przebadania Heard.

Doktor Shannon Curry specjalizuje się w przemocy domowej między partnerami. Przed sądem przedstawiła własną ocenę psychologiczną Amber Heard. Curry miała dwie okazje do przebadania Heard, wzięła też pod uwagę poprzednie oceny psychologów. Wyniki porównała z MMPI – jednym z najczęściej używanych przez psychologów testów osobowości.

Histrioniczne zaburzenie osobowości – na czym polega?

Pacjenci z histrioniczną osobowością, jak to określiła Curry, "lubią stawiać na swoim, czasem też wymyślają pewne wydarzenia, żeby zyskać szacunek i uwagę otoczenia". – Takie osoby mogą wydawać się słodkie i dziewczęce, jednak w rzeczywistości są destrukcyjne, zachowują się bardzo zmiennie i nieprzewidywalnie – mówiła.

Osobowość borderline – od ubóstwienia do traktowania jak śmieć

Osobowość borderline to z kolei osobowość chwiejna emocjonalnie. Objawy to niestabilny obraz siebie, ciągły strach przed odrzuceniem, słabe wykształcenie samokontroli. – Osoby z osobowością borderline są pełne gniewu, głodne uwagi. Mogą być niezwykle okrutne wobec słabszych od siebie, skłonne do obwiniania innych. Tłumiony przez nie gniew może wybuchnąć niespodziewanie – tłumaczyła Curry w sądzie.