Mężczyzna oskarżający Gwyneth Paltrow przeprasza za porównanie aktorki do King Konga

Terry Sanderson, oskarżający Gwyneth Paltrow o spowodowanie w 2016 roku wypadku na stoku narciarskim, przeprosił aktorkę za wcześniejsze porównanie jej w jednej ze swoich publicznych wypowiedzi do King Konga - fikcyjnej ogromnej małpy znanej z serii produkcji filmowych. Wyjaśnił również, co wówczas miał na myśli.

Sanderson przedstawił w środę 29 marca swoje zeznania w sprawie wypadku narciarskiego, który miał doprowadzić go do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przemawiając przed sądem w Park City mężczyzna odniósł się również do komentarza, jaki wygłosił na zorganizowanej w 2019 roku konferencji prasowej, w którym porównał krzyki aktorki do dźwięków wydawanych przez "King-Konga w dżungli".