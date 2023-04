Oskarżany o plagiat Ed Sheeran złapał przed sądem za gitarę. Wyjaśnił, jak powstają jego hity

Trwa proces, w którym Ed Sheeran musi mierzyć się z oskarżeniami o naruszenie praw autorskich przy tworzeniu swojego hitu "Thinking Out Loud". Autorzy pozwu uważają, że wokalista splagiatował "Let's Get it On", przebój Marvina Gaye'a z 1973 roku. Podczas czwartkowej rozprawy Sheeran wykonał m.in. na żywo będący przedmiotem sporu utwór. Tłumaczył też, jak powstają jego przeboje.

Stronami w sądowym sporze są: Ed Sheeran i związane z nim wytwórnie oraz rodzina zmarłego w 2003 roku Eda Townsenda, współautora tekstu "Let's Get it On", i posiadająca część praw do utworu firma Structured Asset Sales. Gwiazdor oskarżany jest o splagiatowanie utworu autorstwa Townsenda i Marvina Gaye’a przy tworzeniu hitu "Thinking Out Loud", który znalazł się na wydanej w 2014 roku płycie "X" - wyjaśnia Reuters. W treści pozwu stwierdzono, że Sheeran miał skopiować "melodię, rytm i harmonię" z "Let's Get it On".