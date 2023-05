Ed Sheeran grozi zakończeniem kariery. "Jeśli tak się stanie, kończę"

Ed Sheeran zapowiedział, że zakończy swoją muzyczną karierę, jeśli przegra trwający proces o plagiat. - Jeśli tak się stanie, kończę z tym, przestaję - miał powiedzieć przed sądem, cytowany przez magazyn "People". Artysta oskarżony jest o naruszenie praw autorskich w swoim przeboju "Thinking Out Loud".

Głośny proces Eda Sheerana ruszył 25 kwietnia przed sądem na Manhattanie. Artysta oskarżony jest o splagiatowanie utworu "Let's Get it On" Marvina Gaye'a z 1973 roku przy tworzeniu swojego hitu "Thinking Out Loud" z 2014 roku, czemu zdecydowanie zaprzecza.

"Jeśli tak się stanie, kończę z tym"

Według informacji magazynu "People" podczas kolejnej rozprawy, która miała miejsce w poniedziałek, Ed Sheeran zapowiedział, że jeśli przegra trwający proces o naruszenie praw autorskich, to zakończy swoją muzyczną karierę. 32-letni muzyk miał zostać zapytany przed sądem przez swoją obrończynię Ilene Farkas o to, co zrobi, jeśli sędzia orzeknie, że "Thinking Out Loud" jest zbyt podobne do "Let's Get It On". - Jeśli tak się stanie, kończę z tym, przestaję (grać i śpiewać - red.) - odpowiedział Sheeran. - Uważam, że byłoby to naprawdę obraźliwe. Pracuję naprawdę ciężko, aby być w tym miejscu, w którym jestem - dodał. Przedstawiciele Eda Sheerana nie odpowiedzieli jak na razie na prośbę magazynu "People" o komentarz do słów artysty.

W późniejszej części rozprawy pytania piosenkarzowi zadawał prawnik strony oskarżającej, Robert Frank. Po udzieleniu kilku odpowiedzi Sheeran miał zirytować się z powodu sposobu zadawania przez niego pytań. - Próbujecie umniejszyć mój sukces. "Thinking Out Loud" dało mi pierwszą nagrodę Grammy - podkreślił.

Proces Eda Sheerana o plagiat

W procesie gwiazdora stronami są: Ed Sheeran i związane z nim wytwórnie oraz potomkowie zmarłego w 2003 roku Eda Townsenda, współautora tekstu "Let's Get it On", i posiadająca część praw do utworu firma Structured Asset Sales. Sheeran oskarżany jest o splagiatowanie utworu autorstwa Townsenda i Marvina Gaye'a przy tworzeniu hitu "Thinking Out Loud" z wydanej w 2014 roku płyty "X". W treści pozwu stwierdzono, że 32-letni obecnie muzyk skopiował "melodię, rytm i harmonię" z "Let's Get it On".

Autor:pb//mm

Źródło: People, Reuters