Proces Depp kontra Heard. Eksperci o wpływie wyroku na przyszłość aktorów

Ława przysięgłych w ogłoszonym w środę wyroku w sprawie Johnny Depp kontra Amber Heard stwierdziła, że gwiazdor "Piratów z Karaibów" został pomówiony przez swoją byłą żonę w felietonie dla "The Washington Post".

Niejasna filmowa przyszłość Amber Heard

Proces transmitowany w telewizji i internecie spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem na całym świecie. – Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, w czasach, kiedy możemy śledzić proces jednej z największych gwiazd w historii kina – mówił w programie "Dzień na BiS" w TVN24 BiS zastępca redaktora naczelnego serwisu Filmweb Łukasz Muszyński. - To, co działo się w mediach społecznościowych dużo mówi o stosunku widzów do Johnny’ego Deppa – dodał.