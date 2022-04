Depp kontra Heard przed sądem. Prawnicy pokazali wiadomości tekstowe

Prawnicy aktorki Amber Heard przesłuchali w czwartek jej byłego męża, aktora Johnny'ego Deppa w sprawie o zniesławienie. Pokazali ławie przysięgłych wiadomości tekstowe i nagrania z udziałem gwiazdora "Piratów z Karaibów", które mają dowodzić, że Heard była ofiarą przemocy domowej. Depp odpowiada, że to Heard fizycznie atakowała go podczas kłótni.

W czwartek prawnicy Amber Heard przesłuchiwali Johnny’ego Deppa i prezentowali nagrania z udziałem aktora i treści SMS-ów, jakie gwiazdor wysyłał do ówczesnej żony i do swoich znajomych.

"Byliśmy doskonali. Wszystko, co musiałem zrobić, to wygonić potwora i go zamknąć, bylibyśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek" – napisał Johnny Depp do byłego ochroniarza w 2015 roku wkrótce po tym, jak para się pobrała. W innym tekście do jednego ze swoich lekarzy Depp napisał, że "zamknął głęboko w klatce swoje potworne dziecko i to zadziałało".