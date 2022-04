Johnny Depp zakończył zeznania przed sądem w sprawie przeciwko Amber Heard

- Jeśli ktokolwiek miał problem z moim piciem, w jakimkolwiek momencie mojego życia, to byłem to ja - odpowiedział Depp, cytowany przez CNN.

Próbując załagodzić spory z Heard, Depp zeznał, że próbował opuścić pokój lub opuścić ich dom. - Nikt nie zasługuje na to, by tak żyć - powiedział Depp, opisując ich związek pod koniec jego trwania jako "przerażający" - informuje CNN.

Nagranie z pokoju hotelowego

Heard sprzeciwiła się temu pomysłowi i wezwała go, by publicznie ogłosił, że to on był ofiarą molestowania. "Powiedz światu, Johnny. Powiedz im, że ja, Johnny Depp - mężczyzna - też jestem ofiarą przemocy domowej" - mówiła Heard na odtworzonym nagraniu.