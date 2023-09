PRO8L3M wraca z nową płytą. W klipie wystąpił Andrzej Chyra

Jeszcze w tym roku premierę będzie miała nowa płyta duetu rapowego PRO8L3M. Tytuł krążka to "PROXL3M", co jest nawiązaniem do obchodzonego w tym roku dziesięciolecia składu. Do sieci trafił właśnie pierwszy singiel promujący wydawnictwo, "Nicea". Wypuszczono go wraz z klipem, w którym główną rolę zagrał Andrzej Chyra.