Prince Charming znalazł miłość. Kim jest wybranek Jacka Jelonka?

We wtorek widzowie dowiedzieli się, kogo ostatecznie wybrał Jelonek. Przed wieczorną ceremonią w wyścigu o serce Jelonka pozostawali 25-letni Oliwer Kubiak oraz 23-letni Marek Misztal. - Targają mną różne emocje, ciężko jest je wszystkie przyswoić. Serce wali mi jak dzwon, z jednej strony nie chcę nikogo zranić, a wiem, że tak się stanie, a z drugiej jestem podekscytowany tym, że zacznie się coś nowego w moim życiu - zwrócił się do nich Jelonek. Zgodnie z regulaminem programu 34-latek mógł zakończyć przygodę, nie wybierając nikogo.

- Nie wiem, czy to był jakiś znak, ale jadąc tutaj, usłyszałem w radio piosenkę. I jak zamknąłem oczy, to zobaczyłem twarz któregoś z was. Poczułem takie ciepło w środku, dotarło do mnie, że jeden z was jest bardzo blisko - wyznał Jelonek tuż przed ogłoszeniem decyzji. Ostatecznie jego wybrankiem został Oliwer.