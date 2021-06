"Uprzedzenia, przemoc, dyskryminacja i stygmatyzacja osób LGBTQI+ muszą dobiec końca – koniec, kropka"

"Pride Month", czyli po polsku Miesiąc Dumy, to Miesiąc Dumy LGBT+ i trwa cały czerwiec jako forma upamiętnienia zamieszek w nowojorskim Stonewall z czerwca 1969 roku.

Nazwa "Pride" czyli w języku angielskim "duma", odnosi się do przeciwieństwa wstydu i wykluczenia społecznego. Brenda Howard, znana jako "Matka Pride", liderka w walce o równe prawa dla osób nieheteronormatywnych, była jedną z popularyzatorek "dumy" jako hasła ruchów związanych z osobami nieheteronormatywnymi. To ona koordynowała pierwszą paradę równości, określaną jako wówczas jako Marsz Dumy w Nowym Jorku w 1970 roku. Organizowany od lat 90. Miesiąc Dumy odnosi się do godności, szacunku i równego uczestnictwa w życiu społecznym lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych i niebinarnych.