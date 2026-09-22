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Kultura i styl

Przyczyny śmierci 27-letniego syna Cindy Crawford. Jest śledztwo

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Presley Walker Gerber
Nie żyje Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Domine Jerome/ABACA/PAP/EPA
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Policja ujawnia okoliczności odnalezienia ciała Presleya Gerbera, syna supermodelki Cindy Crawford, informuje też o możliwych przyczynach śmierci. 27-latek zmarł w niedzielę w ośrodku odwykowym w Santa Monica.

Śledczy z Departamentu Policji w Santa Monica prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci Presleya Gerbera, syna Cindy Crawford oraz biznesmena Rande'a Gerbera.

Według informacji departamentu funkcjonariusze zostali wezwani 20 września 2026 roku około godziny 9.35, a zgłoszenie dotyczyło "możliwości przedawkowania". Na miejscu znaleziono ciało młodego mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Presley Gerber. Jak zaznacza policja, na obecnym etapie brak jest przesłanek wskazujących na udział w jego śmierci osób trzecich.

Śmierć Presleya Gerbera. Policja o możliwych przyczynach

Jak przekazano w komunikacie śledczy traktują śmierć jako "przypadek podejrzenia przedawkowania". Oficjalna przyczyna oraz okoliczności zgonu zostaną ustalone przez biuro koronera hrabstwa Los Angeles - przekazano.

Presley Walker Gerber
Presley Walker Gerber
Źródło zdjęcia: Domine Jerome/ABACA/PAP/EPA

W ostatnich latach Gerber otwarcie mówił o zmaganiach z problemami psychicznymi i uzależnieniach. We wrześniowym wydaniu magazynu "Vogue" siostra modela, Kaia Gerber, opowiadała o jego "trwającej dekadę walce z uzależnieniem". Jak zaznaczyła, "kiedy w rodzinie dzieje się coś takiego, dotyka to wszystkich w równym stopniu".

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Jordan Gerber i Presley Gerber
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Jordan Gerber i Presley Gerber
Źródło zdjęcia: Niklas Halle'n/EPA/PAP

Presley Gerber, podobnie jak jego matka i młodsza siostra, był związany z modelingiem. Mając zaledwie 16 lat zadebiutował na wybiegu na pokazie Moschino. Współpracował również m.in. z markami Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Burberry czy Bottega Veneta. Jego zdjęcia pojawiały się m.in. w "GQ Style" i "The New York Times Style Magazine".

Redagował AM

Źródło: CNN, BBC, tvn24.pl
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Tagi:
USAzmarł..., nekrologi
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