Przyczyny śmierci 27-letniego syna Cindy Crawford. Jest śledztwo
Śledczy z Departamentu Policji w Santa Monica prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci Presleya Gerbera, syna Cindy Crawford oraz biznesmena Rande'a Gerbera.
Według informacji departamentu funkcjonariusze zostali wezwani 20 września 2026 roku około godziny 9.35, a zgłoszenie dotyczyło "możliwości przedawkowania". Na miejscu znaleziono ciało młodego mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Presley Gerber. Jak zaznacza policja, na obecnym etapie brak jest przesłanek wskazujących na udział w jego śmierci osób trzecich.
Śmierć Presleya Gerbera. Policja o możliwych przyczynach
Jak przekazano w komunikacie śledczy traktują śmierć jako "przypadek podejrzenia przedawkowania". Oficjalna przyczyna oraz okoliczności zgonu zostaną ustalone przez biuro koronera hrabstwa Los Angeles - przekazano.
W ostatnich latach Gerber otwarcie mówił o zmaganiach z problemami psychicznymi i uzależnieniach. We wrześniowym wydaniu magazynu "Vogue" siostra modela, Kaia Gerber, opowiadała o jego "trwającej dekadę walce z uzależnieniem". Jak zaznaczyła, "kiedy w rodzinie dzieje się coś takiego, dotyka to wszystkich w równym stopniu".
Presley Gerber, podobnie jak jego matka i młodsza siostra, był związany z modelingiem. Mając zaledwie 16 lat zadebiutował na wybiegu na pokazie Moschino. Współpracował również m.in. z markami Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Burberry czy Bottega Veneta. Jego zdjęcia pojawiały się m.in. w "GQ Style" i "The New York Times Style Magazine".
Redagował AM