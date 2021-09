Jestem "męską prostytutką", "niewolnikiem”, "surowym mięsem" – śpiewa Mata na nowym singlu

Kontrowersyjna „Szmata” mówi o ciemnych stronach sukcesu

"Od premiery ostatniego albumu w życiu Maty wiele się zmieniło. Przez ponad rok zdążył na własnej skórze odczuć blaski i cienie życia na świeczniku, a część ze swoich doświadczeń przeniósł do utworu 'Szmata'" - piszą na Facebooku przedstawiciele wytwórni SBM Label, wydającej muzykę Maty. „Szmata” mówi o człowieku, który stał się towarem, produktem na sprzedaż, wykorzystywanym przez innych do własnych celów i sprzedającym samego siebie. Mata śpiewa: "jestem k...ą", nazywa siebie "męską prostytutką", "niewolnikiem” i "surowym mięsem".

Płyta "Młody Matczak” i podwójna platyna

Koncert Maty – bilety

To druga płyta młodego rapera, po debiutanckiej "100 dni do matury". Nowy krążek Mata będzie promował na koncercie 2 października. Impreza odbędzie się na Lotnisku Bemowo w Warszawie. Do sprzedaży trafiła już ostatnia, szósta pula wejściówek. Koncert będzie jedynym promującym płytę. - Chciałem, żeby to było jedyne, niepowtarzalne wydarzenie. Tylko raz tego doświadczę, a nie że będę robił teatr w każdym mieście i udawał te same emocje. Dlatego tak robimy - mówił Mata w czerwcowym wywiadzie w kanale PopkillerTV Plus.