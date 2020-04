Nowy serial i niespodziewany gość w kadrze. "Różne dziwne rzeczy się dzieją"

W fabule "jest zagadka z przeszłości, która po nitce do kłębka doprowadzi nas do jakichś tragicznych historii" - mówiła we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 aktorka Aleksandra Popławska, która wciela się w postać komisarz policji w nowym serialu "Szadź" produkcji Player Original. W trakcie rozmowy w kadrze pojawił się niespodziewany gość - kot aktorki, próbujący wydostać się z pokoju. Znać o sobie dały także inne zwierzęta. Artystka wyjaśniała, że mieszka na wsi, gdzie "różne dziwne rzeczy się dzieją".

"Szadź" to thriller z wątkiem kryminalnym w tle, którego akcja rozgrywa się w Opolu. W roli seryjnego mordercy prowadzącego podwójne życie pojawia się Maciej Stuhr. Premiera serialu już 30 kwietnia w serwisie Player.

Aktorka Aleksandra Popławska, która w produkcji wciela się w postać komisarz policji Agnieszkę Polkowską, we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przyznała, że "postać grana przez Macieja Stuhra rzeczywiście jest mordercą i widz wie to od początku". Zaznaczyła, że nie wie tego jednak grana przez nią postać. Jak wyjaśniała, widz ma "śledzić to, jak Agnieszka Polkowska przeprowadza śledztwo".

Aktorka zdradziła, że w fabule serialu "jest zagadka z przeszłości, która po nitce do kłębka doprowadzi nas do jakichś tragicznych historii". - Jest to siedmioodcinkowy serial, w siódmym odcinku wszystko się wyjaśni - dodała.

Popławska wyjaśniła, że część zdjęć była realizowana w Opolu. - Bardzo miło zostaliśmy przez Opole przyjęci - mówiła. - Cześć zdjęć kręcona była w Warszawie i muszę przyznać, że też tutaj u mnie w Kampinosie, w tych dzikich lasach, kręciliśmy najbardziej brutalne sceny - mówiła.

Jak zauważyła, "jest to serial kryminalno-obyczajowy". - Dlatego myślę, że tak zwane brutalne sceny będą bardziej oddziaływać na wyobraźnię widzów. Te rzeczy nie są pokazane bardzo, bardzo wprost. Jest to serial bezkrwawy - zapewniła. Jej zdaniem w serialu "dużo rzeczy działa na wyobraźnię widzów".

"Szadź" od 30 kwietnia w serwisie Player

Premiera pierwszego odcinka serialu zaplanowana została na 30 kwietnia w płatnej ofercie Playera. 7 maja, gdy udostępniony zostanie drugi odcinek, pierwszy będzie dostępny w serwisie bezpłatnie.

W obsadzie znaleźli się także Bartosz Gelner, Cezary Łukasiewicz, Anna Cieślak, Zofia Domalik, Barbara Kurzaj, Emma Giegżno, Mirosław Zbrojewicz. Producentem jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio, reżyserem - Sławomir Fabicki oraz Maciej Bochniak, zaś autorem scenariusza - Paulina Murawska we współpracy z Igorem Brejdygantem i Michałem Godzicem. Autor zdjęć to Mikołaj Łebkowski. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy – Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura. Zdjęcia powstawały w Opolu i Warszawie.

