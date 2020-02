"Nie czas umierać" na razie w Chinach nie będzie. Premiera nowego Bonda odwołana z powodu wirusa

Jak ustalił portal, po kwietniowej premierze filmu "Nie czas umierać" ("No Time To Die") w Pekinie, najnowsza część przygód Jamesa Bonda miała być wyświetlana w kolejnych chińskich miastach. Z planów tych zrezygnowano z powodu epidemii koronawirusa, w związku z którą wprowadzono wiele ograniczeń w podróżowaniu i zgromadzeniach publicznych.

Odtwórca roli agenta 007 i inni przedstawiciele ekipy mieli przyjechać do Chin na premierę w stolicy, a potem wziąć udział w reklamowej trasie filmu po ważniejszych chińskich miastach. Jednak obecnie 70 tysięcy kin w tym kraju - drugim największym rynku filmowym z punktu widzenia box office - pozostają bezterminowo zamknięte i trudno przewidzieć, jak długo to potrwa.

"Sunday Times", podając informację o odwołaniu chińskich projekcji nowego Bonda, zwrócił uwagę, że nawet jeśli w najbliższych tygodniach sytuacja się poprawi, ekipa filmowców może nie mieć dość czasu, by zorganizować kwietniową wyprawę do Chin.

"Nie czas umierać"

"Nie czas umierać" (reż. Cary Joji Fukunaga) to 25. film z bondowskiej serii. Do polskich kin wejdzie 3 kwietnia. Według zapowiedzi ma być to ostatni tytuł, w którym Daniel Craig wciela się w agenta 007. Oprócz Craiga w obsadzie znaleźli się między innymi Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Rami Malek i Christoph Waltz. Czterominutową tytułową piosenkę "No Time To Die" wykonuje Billie Eilish.