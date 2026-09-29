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Kultura i styl

Premiera filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego

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Aktorzy Marek Kondrat i Marcin Dorociński na premierze filmu "Lalka"
W Warszawie odbyła się premiera filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA
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Wielki powrót klasyki i spotkanie pokoleń polskiego kina. "Lalka" w kinach już od środy, ale w poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczysta premiera. Film Macieja Kawalskiego to superprodukcja z gwiazdorską obsadą. Dla "Lalki" na duży ekran wrócił Marek Kondrat.

Był to jeden z najbardziej emocjonujących wieczorów filmowych tego roku w Polsce. W poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Lalka" Macieja Kawalskiego. Na ekranie ukazała się cała plejada aktorskich gwiazd - między innymi Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn czy Krystyna Janda. Na uwagę zasługuje powrót na wielkim ekranie Marka Kondrata.

"Lalka" jest współprodukowana przez stację TVN. - Jak przyszli do nas producenci z propozycją, to myśmy się w zasadzie w ogóle nie zastanawiali, dlatego że sama "Lalka" i fakt, jaka to jest książka, jaka to jest legenda, już zobowiązywał do tego, że powinniśmy w tym być - powiedziała Kasia Kieli, President & Managing Director, Warner Bros Discovery Poland, CEO TVN.

- Jak poznaliśmy wizję, skalę tego przedsięwzięcia, emocje z tym związane i obsadę gwiazdorską, to już wtedy w ogóle nie było żadnych pytań - podsumowała.

"Nie było żadnych pytań". Kasia Kieli podczas premiery filmu "Lalka"
Źródło: TVN24

Marek Kondrat wrócił na wielki ekran. Przygotowania do produkcji trwały dwa lata

Jak zapewniają twórcy, w tym kinowym widowisku każda scena to popis aktorstwa najwyższej próby, wizualnej maestrii, czy realizacyjnego rozmachu.

- Nasza "Lalka" jest filmem współczesnym z zupełnie innymi bohaterami. Oni są, mimo kostiumów, ludźmi spośród nas - powiedział Marek Kondrat. - Ten film wyszedł piękny, wzruszający. O przyjaźni, o miłości i pełen pasji. Jeśli ktoś pójdzie do kina i ten film natchnie go, żeby wrócić do "Lalki", przeczytać sobie, to znajdzie tam jeszcze więcej - dodał Marcin Dorociński.

Aktorzy Marek Kondrat i Marcin Dorociński na premierze filmu "Lalka"
Aktorzy Marek Kondrat i Marcin Dorociński na premierze filmu "Lalka"
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

- Wspaniale, że powstała ta "Lalka". Opisuje w genialny sposób XIX-wieczną Warszawę. Mówi dużo o wykluczeniu, klasowości plus genialnie napisane są portrety psychologiczne - dodała Maja Ostaszewska.

Spełnienie marzenia o ekranizacji jednej z najsłynniejszych polskich powieści zajęło sporo czasu - samo przygotowanie do produkcji zajęło dwa lata. Później przez pół roku budowano scenografię i kolejne pół roku trwał okres zdjęciowy.

Premiera filmu "Lalka" w Warszawie
Premiera filmu "Lalka" w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

Na planie w niemal 50 miejscach Polski pojawiły się ponad trzy tysiące statystów. Dzięki temu powstało kinowe widowisko, które już stało się wydarzeniem tego sezonu.

Źródło: "Fakty" TVN
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Tagi:
Kino
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