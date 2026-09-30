Kultura i styl "Lalka" także w internecie. Szefowa MEN o powstaniu nowej platformy dla szkół Adrian Wróbel |

Relacja z uroczystej premiery "Lalki" Kawalskiego Źródło zdj. gł.: Kino Świat

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- "Lalka" to książka, po którą z pasją i zainteresowaniem sięgają kolejne pokolenia. Dziś widzowie mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o jej bohaterach z tym, jak ożywają oni na ekranie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej z twórcami filmu.

Poinformowała także o tym, że powstał specjalny portal poświęcony powieści Bolesława Prusa, na którym nauczyciele i uczniowie znajdą materiały edukacyjne. - Mogą one stać się punktem wyjścia do rozmów o "Lalce", również podczas lekcji - powiedziała.

Platforma edukacyjna o "Lalce"

Platforma edukacyjna lalka.edu.pl została przygotowana z myślą o nauczycielach i ich codziennej pracy z uczniami. Znajdują się na niej materiały edukacyjne związane z filmem "Lalka" Kawalskiego: scenariusze, propozycje debat oksfordzkich, wideoprelekcje, informacje o webinarach. Materiały są dostępne do pobrania w formacie PDF i przygotowane do druku na zwykłej drukarce.

Na lalka.edu.pl dostępne są gotowe lekcje muzealne dotyczące "Lalki" w instytucjach, które do dziś przechowują świat powieści Bolesława Prusa. Nauczyciele mogą zarezerwować termin dla klasy i pobrać scenariusz przed wizytą. Każda lekcja obejmuje opiekę edukatora, zwiedzanie tematyczne i gotowy scenariusz do druku.

💬 „Powstał portal https://t.co/idwaP4TtGS, na którym nauczyciele i uczniowie znajdą liczne materiały edukacyjne. Mogą one stać się punktem wyjścia do rozmów o Lalce, również podczas lekcji”- mówiła Ministra Edukacji @barbaraanowacka na konferencji prasowej. pic.twitter.com/jJaxQJxfCF — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) September 30, 2026 Rozwiń

Nauczyciele za pośrednictwem platformy lalka.edu.pl mogą też zapisać się do newslettera. Subskrybenci otrzymują pierwszeństwo dostępu do materiałów dydaktycznych, unikalnych treści oraz zaproszeń na pokazy kinowe.

Reżyser filmowej adaptacji: bardzo rzadko zdarza się tak wybitna powieść, jak "Lalka"

Reżyser i współscenarzysta filmu Maciej Kawalski zauważył, że bardzo rzadko zdarza się tak wybitna powieść, jak "Lalka", która daje szansę filmowcom na stworzenie dzieła, na które do kina mogą pójść razem cztery pokolenia Polaków i wspólnie przeżyć coś dużego, coś ważnego.

Andrzej Seweryn, który w filmie zagrał Tomasza Łęckiego, wskazał, że jest to dzieło, które może pogodzić wszystkich.

- To dzieło niezwykłe, mądre, historia ostatnich romantyków, dotyka wszystkich, a miłość jest uczuciem, które znają nawet ci, którzy nigdy nie kochali, bo przynajmniej o nim czytali. Ja myślę, że jest wielkim nieporozumieniem mówienie o przepaści międzypokoleniowej. Przepaść jest wtedy tak głęboka, kiedy mamy do czynienia z odmową dialogu. Jeżeli obie strony mają ochotę na dialog, mają ochotę na porozumienie, nie ma mowy o przepaści - powiedział.

Zapewnił, że młodzi ludzie znajdą w filmie "Lalka" wiele tematów, które ich zainteresują.

Filmowa adaptacja "Lalki"

Filmowa adaptacja "Lalki" - najsłynniejszej powieści Bolesława Prusa, opowiadającej o losach bogatego warszawskiego kupca zakochanego w zubożałej arystokratce - weszła do kin w środę.

Na ekranie oprócz Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego można zobaczyć Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego, a także Agatę Kuleszę, Krystynę Jandę, Maję Komorowską, Andrzeja Seweryna, Maję Ostaszewską, Borysa Szyca, Mateusza Damięckiego oraz Marię Dębską.

"Lalka" została objęta patronatem honorowym Minister Edukacji Barbary Nowackiej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z koproducentów "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego jest TVN Warner Bros. Discovery - właściciel między innymi tvn24.pl.

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