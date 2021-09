Premiera filmu "Żeby nie było śladów". Komentarze reżysera i aktorów

W czwartek odbyła się polska premiera filmu "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego z udziałem jego twórców. – Ten film zostawia bardzo dużą przestrzeń wolności dla widza, który może sobie zinterpretować tę historię jak chce – powiedział reżyser filmu. – Jestem bardzo daleki od tego, żeby narzucać konkretną interpretację. Nie na tym polega kino. Moim największym szczęściem zawsze jest to, jeżeli ktoś z tego coś weźmie i to z nim zostanie, ale co to będzie dokładnie, to zależy od widzów – dodał.