"Dobra zabawa, fajne przesłanie o relacjach i empatii". Dziś premiera "Na twoim miejscu"

W piątek premierę ma film "Na twoim miejscu", opowiadający historię młodego małżeństwa, które zamienia się ciałami. O produkcji opowiedzieli w TVN24 odtwórcy głównych ról. - To dobra zabawa, fajne przesłanie o relacjach i empatii - mówiła Paulina Gałązka. - Granie przeze mnie kobiety w dużym stopniu polegało na tym, żeby wygasić w sobie męskość, testosteron, to brylowanie - powiedział Miron Jagniewski.

- Granie przeze mnie kobiety w dużym stopniu polegało na tym, żeby wygasić w sobie męskość, testosteron, to brylowanie. Zobaczyłem to z nowej, kobiecej perspektywy. Wygląda to śmiesznie. Zabawne jest to, co mężczyźni robią - mówił Jagniewski.