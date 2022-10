Premiera "Apokawixy". Film Xawerego Żuławskiego już w kinach

"Apokawixa" to łącząca elementy slashera i komedii opowieść o maturzystach żyjących w dobie COVID-19 , którzy tuż po egzaminie maturalnym postanawiają zorganizować imprezę, którą zapamiętają na długie lata. Melanż ma odbyć się w nadmorskim pałacu należącym do rodziców jednego z uczniów Kamila Wilka (w tej roli Mikołaj Kubacki). Kiedy paczka przyjaciół dociera na miejsce, okazuje się, że trafili na moment zakwitu sinic w Bałtyku. Kontakt z bakteriami powoduje, że ludzie stają się zombie. Tym samym maturzystom zaczyna zagrażać śmiertelne niebezpieczeństwo.

Żuławski o "koktajlu", z którego zrobiono "mieszankę wybuchową"

Kot: to ciekawe doświadczenie

Aktor Tomasz Kot powiedział, że nigdy nie grał w horrorze, ale pomyślał sobie, że "jest to w sumie ciekawe doświadczenie". - Z racji, że nigdy wcześniej nie powstało u nas dzieło z gatunku zombie, to pomyślałem sobie, okay, idźmy w to. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, ale jak wyjdzie, to po prostu będę w fajnym tytule - dodał.