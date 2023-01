Córka Lisy Marie Presley we wzruszającym wpisie żegna matkę. W niedzielę uroczystości żałobne w Graceland

Trwają przygotowania do uroczystości żałobnych Lisy Marie Presley. Odbędą się one w najbliższą niedzielę na terenie ogrodu w Graceland, rezydencji w Memphis, którą wokalistka odziedziczyła po swoim ojcu, Elvisie Presleyu. Riley Keough, najstarsza córka Lisy Marie w piątek po południu opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Grób Lisy Marie Presley, obok grobu syna, ojca i dziadków

Portal TMZ w środę 18 stycznia opublikował zdjęcia robotników w pobliżu nagrobków na terenie posiadłości, które sugerują, że Lisa Marie Presley "zgodnie z oczekiwaniami" zostanie pochowana blisko ojca, przy fontannie tuż obok swojego syna. Według źródła cytowanego przez "New York Post", grób ze szczątkami Keougha miał zostać przeniesiony, by zrobić miejsce dla jego matki.

Z kolei US Weekly przekazało, że Lisa Marie została złożona do grobu jeszcze przed uroczystościami żałobnymi, w czwartek 19 stycznia. Informację zdaje się potwierdzać komunikat na stronie Graceland, wedle którego na niedzielę zaplanowano nabożeństwo, po którym "odbędzie się procesja, by zobaczyć miejsce spoczynku Lisy". Jednak oficjalny komunikat o pogrzebie do piątkowego wieczora nie pojawił się na stronie. We wpisie zawarto jedynie wytyczne i wskazówki dla osób, które chcą osobiście wziąć udział w niedzielnym pożegnaniu wokalistki. Ceremonię będzie można obejrzeć również na stronie Graceland.