Potrącił 20-latka i odjechał. Wyrok dla brytyjskiego muzyka

Brytyjski raper Justin Clarke-Samuel, znany jako Ghetts został skazany na 12 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w wyniku którego życie stracił młody mężczyzna. Wyrok dla 41-latka zapadł we wtorek w londyńskim sądzie Old Bailey. Według prokuratury, skazany pił alkohol przed tym, jak potrącił 20-letniego studenta Yubina Tamanga.

W grudniu ubiegłego roku muzyk przyznał się do zarzutów o spowodowanie wypadku i niebezpieczną jazdę - przypomina BBC.

Muzyk uciekł z miejsca wypadku

18 października 2025 r. raper jechał swoim BMW Redbridge Lane w Londynie z prędkością ponad 96 km/h, przekraczając dozwoloną prędkość o niemal 50 km/h. Potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych Yubina Tamanga, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. 20-latka zauważył taksówkarz, który powiadomił pogotowie.

Tamang, wysłany przez rodziców z Nepalu do Wielkiej Brytanii na studia, zmarł w wyniku obrażeń dwa dni po potrąceniu. W sądzie przedstawiono nagrania z monitoringu, na których widać niebezpieczną jazdę rapera i moment wypadku. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazła się także uszkodzona obudowa lusterka bocznego BMW muzyka. To na tej podstawie funkcjonariuszom udało się ustalić numer seryjny pojazdu i jego właściciela.

We wtorkowym oświadczeniu rodziny tragicznie zmarłego studenta napisano: "Zwracamy się dziś z bezpowrotnie złamanymi sercami. Nasze jedyne dziecko, drogocenna dusza, zostało nam odebrane zbyt wcześnie".

Kim jest Ghetts?

Ghetts to brytyjski muzyk, kojarzony ze stylem grime (łączy elementy między innymi hip-hopu, dubstepu). Współpracował z takimi gwiazdami jak Stormzy, Ed Sheeran i Skepta. Za swoje albumy dwukrotnie był nominowany do nagrody Mercury, a w 2024 roku został laureatem Mobo Pioneer Award. Wielokrotnie występował na festiwalach muzycznych. W Polsce zagrał na OFF Festival w 2022 roku.

