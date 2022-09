Raper Post Malone upadł na scenie w czasie koncertu. "Na jego twarzy widać było, jak bardzo cierpi"

Post Malone przewrócił się na scenie i na krótko przerwał sobotni koncert w Saint Louis. Miał wpaść w otwór przeznaczony do opuszczania gitary. Muzyk trafił na badania do szpitala. - Naprawdę nie znam drugiego takiego artysty - napisał w mediach społecznościowych Dre London, menedżer rapera dzień po incydencie.

"Wielokrotnie przepraszał"

27-letni muzyk dzień wcześniej miał wpaść do przeznaczonego do opuszczania gitary otworu na scenie w czasie swojego koncertu w Enterprise Center w Saint Louis. Pracownicy ochrony natychmiast udzielili mu pomocy. Post Malone wstał po ok. 10 minutach, zrobił sobie przerwę, a po powrocie na scenę "wielokrotnie przepraszał za incydent" - powiedziała CNN obecna na koncercie Tana Cantrell.