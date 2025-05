Katarzyna Nosowska obchodzi 50. urodziny (wideo archiwalne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

"Płakałam dziś mocno. Znalazłam to zdjęcie i przypomniałam sobie jak pachniała rozgrzana słońcem skóra mojej mamy. Jak to możliwe, że pamiętam? Cofam - mocno płaczę teraz. Kiwam się, kołyszę... Krysia uwielbiała piwonie" - napisała Nosowska na Instagramie w poniedziałek. Do wpisu dołączyła dwa zdjęcia: swojej mamy, Krystyny, oraz piwonii.

Wokalistka poinformowała o śmierci swojej mamy trzy miesiące wcześniej. "Mamo, moja mamo…" - napisała w mediach społecznościowych 22 lutego. "Bardzo się bałam, że nie dam rady się nie rozsypać, a jednak liczyłam po cichu na moment ulgi, pauzy od stuporu. Udało się" - przekazała Nosowska w kolejnym wpisie, który opublikowała po marcowym koncercie w Krakowie.

Katarzyna Nosowska o swojej mamie

W ubiegłym roku pani Krystyna była jednym z gości podcastu "Bliskoznaczni", który Katarzyna Nosowska prowadzi wraz z synem, Mikołajem Krajewskim. - Wiesz, że na koncertach często jest taki moment, że mówię do ludzi, że Ty mi powiedziałaś: "Kasia, ja tam w środku jestem tą samą dziewczyną". Mnie to właśnie bardzo wzruszyło wtedy i uważam, że teraz mam dokładnie tak samo - mówiła artystka w programie. - No pewnie, że potrafię być nadal - zareagowała mama Katarzyny Nosowskiej.